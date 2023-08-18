Многие владельцы смартфонов ставят их на ночь на зарядку

Корпорация Apple выпустила предостережение для пользователей, предпочитающих держать рядом с собой заряжающийся iPhone во время сна. Компания из Купертино предупреждает о том, что следует избегать ситуаций, при которых смартфон во время зарядки длительное время соприкасается с кожей. Также Apple упоминает о том, что устройства должны заряжаться в хорошо проветриваемом месте, и о том, что на кабели или разъемы для зарядки нельзя ложиться или садиться. Дополнительное предупреждение компания выпустила для пользователей, из-за состояния здоровья не способных ощущать нагревание устройства, например, страдающих полинейропатией.

По мнению экспертов, данное предостережение смотрится весьма разумно, хотя вряд ли большинство пользователей будут ему следовать – многие владельцы смартфонов оставляют их на ночь на зарядке рядом с собой. В целом же опасность перегрева мобильных гаджетов во время зарядки действительно существует – известны даже случаи возгорания и взрыва аккумуляторных батарей в подобных ситуациях, хотя случаются они крайне редко.