Тем не менее, цены на цифровую и бытовую технику, а также другие импортные товары далеки от комфортных для россиян

Как сообщают российские СМИ, в частности, издание «Ведомости», курс рубля в течение первой половины четверга 17 августа поднимался до 93 единиц за доллар. На момент же написания данной заметки американская валюта торгуется примерно за 93-94 рубля. Как отмечают эксперты, предпринятые Центробанком меры по резкому увеличению ключевой ставки уже начали действовать – 11-13 августа за доллар давали около 100 рублей.

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Представители ЦБ не исключают возможности и дальнейшего повышения ключевой ставки в сентябре – перед регулятором стоит задача удержать индекс потребительских цен (ИПЦ) на уровне не выше 4%. К сожалению, ИПЦ слабо отражает динамику стоимости наиболее востребованных товаров ежедневного потребления, таких, как продукты питания – в него входят более 500 позиций, некоторые из которых практически не дорожают или даже дешевеют, но и не приобретаются большинством россиян чаще, чем раз в несколько лет.

Как считают рыночные аналитики и представители ритейла, укрепление рубля не приведет к немедленному снижению цен на цифровую и бытовую технику, компьютерные комплектующие и другие импортные товары, в том числе, высокотехнологичные – бизнес закладывает в стоимость продукции свои риски, связанные как с нестабильным курсом российской национальной валюты, так и с логистическими сложностями. Проще говоря, ритейлеры повышают цены гораздо быстрее и охотнее, чем снижают, и их в какой-то мере можно понять.