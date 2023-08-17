С таким предложением выступили в Минцифры

Как сообщает издание «Ведомости», Минцифры выступило с предложением разрешить операторам связи ежегодно повышать тарифы выше уровня инфляции. По мнению представителей ведомства, это необходимо для предоставления качественных услуг связи, включая доступ к интернету, а также своевременной модернизации сетей. Судя по имеющимся у журналистов данным, Минцифры совместно с антимонопольщиками разработает механизм, в рамках которого операторы должны будут обосновывать повышение цен. При этом об удорожании услуг связи на произвольный процент речи не идет – по предварительной информации, если повышать цены выше индекса потребительских цен и разрешат, то не более, чем на 5-15%.

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Ранее операторы связи жаловались на удорожание подключения к электросетям, а также на проблемы с поставками телекоммуникационного оборудования, вызванные санкции и уходом из страны крупных телеком-компаний, таких, как Nokia и Ericsson. Сократила свое присутствие в РФ даже китайская Huawei, опасаясь попасть под дополнительные ограничения со стороны США и Евросоюза. Впрочем, с учетом того, что чистая прибыль, например, «МегаФона», согласно отчетности, в 2022 году составила более 43 миллиардов рублей, введение какого-либо рода послаблений для операторов будет выглядеть достаточно странно.