Речь идет об учетных записях, которыми не пользуются более двух лет

Корпорация Google начала рассылать пользователям уведомления о грядущем удалении неактивных аккаунтов – речь идет об учетных записях, которыми не пользовались в течение двух и более лет. Сообщается, что хотя новая политика компании касательно подобных аккаунтов уже действует, фактически удаление начнется только в декабре текущего года. Чтобы предотвратить удаление нужного аккаунта, необходимо просто осуществить вход в него.

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Судя по информации, предоставленной Google и собранной журналистами и пользователями соцсетей, корпорация начинает рассылать уведомления за восемь месяцев до удаления аккаунта. После удаления электронной почты зарегистрировать новую с таким же адресом будет невозможно – вероятно, такое решение принято для предотвращения получения доступа к различным сервисам и интернет-ресурсам новым владельцем одноименного email. Таким образом, в настоящий момент для сохранения учетной записи Google необходимо входить в нее как минимум один раз в два года. Инициатива компании уже подверглась критике со стороны правозащитников – по их словам, сохранить свой аккаунт не смогут, например, люди, отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.