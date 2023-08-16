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Развитие рынка SSD не приведет к исчезновению HDD – Coughlin Associates
Эксперты полагают, что емкость жестких дисков продолжит довольно быстро расти

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Эксперты Coughlin Associates опубликовали прогноз, касающийся развития рынка накопителей до 2028 года – согласно их аналитике, несмотря на стабильный рост рынка SSD, а также уменьшение «стоимости одного гигабайта» на твердотельных накопителях, рынок традиционных магнитных жестких дисков также продолжит расти, как и емкость отдельных HDD. Ранее представители компании Pure Storage, специализирующейся на флеш-накопителях, заявляли, что после 2028 года новые HDD разрабатываться не будут. В Coughlin Associates с этим заявлением не согласны.

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Жесткие диски и магнитные ленты, по мнению исследователей, по-прежнему будут использоваться преимущественно для хранения больших объемов данных, не требующих быстрого доступа к ним. В 2024-2025 году ожидается рост количества отгрузок жестких дисков, при этом будет увеличиваться и их средняя емкость. В первую очередь – за счет новых технологий энергетической подпитки при помощи лазера и/или микроволн, над которыми сейчас работают оба основных мировых производителя HDD – Western Digital и Seagate.

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#ssd #жесткие диски #накопители
Источник: servernews.ru
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