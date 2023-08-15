Она нацелена в первую очередь на представителей старших поколений

Команда банка ВТБ продолжает информировать российских граждан о распространенных и набирающих популярность схемах мошенничества – на этот раз специалисты рассказали о схеме с социальными картами, нацеленной в первую очередь на представителей старших поколений. Чаще всего злоумышленники добывают персональные данные потенциальных жертв, используя ту или иную слитую базу данных, после чего совершают звонок на городской номер и предлагают гражданину обновить, восстановить или улучшить социальную карту. Получив согласие, мошенники просят жертву сообщить свой мобильный телефонный номер, после чего пытаются войти в банковское приложение по этому номеру, восстановив к нему доступ. СМС-код от банка для восстановления доступа к приложению преступники называют «кодом для заказа социальной карты» – если невнимательный или чрезмерно доверчивый гражданин его сообщает, то злоумышленники получают доступ к его мобильному банкингу.

реклама

Большинство актуальных мошеннических схем, в том числе с использованием телефонной связи или интернета, построены на приемах социальной инженерии. Преступники могут использовать разные «легенды», но, как правило, с одной и той же целью – завладеть теми или иными данными: электронной почтой, логином, паролем, кодом из SMS или push-уведомления. Одно из базовых правил информационной безопасности – никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону, кем бы ни представлялся собеседник. Другое важное правило – не устанавливать непроверенное программное обеспечение по просьбе звонящих.