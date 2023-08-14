За один доллар сейчас дают около 100 единиц российской национальной валюты

Курс российской национальной валюты продолжает падать – чтобы купить один доллар, во многих банках потребуется заплатить более 100 рублей. К сожалению, с ослаблением рубля цифровая и бытовая техника, а также компьютерные комплектующие традиционно дорожают – так, за последние недели значительно повысились цены на многие графические ускорители. По мнению экспертов, ритейлеры закладывают в обновленные показатели стоимости дополнительные риски вроде возможности дальнейшего обрушения курса национальной валюты, ужесточения санкций или возникновения логистических проблем.

Так, если изучить ассортимент московского магазина «Регард», доставляющего заказы по всей России, можно заметить, что флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 уже стоит более 190 тысяч рублей – и это если говорить об относительно «бюджетной», хотя и обладающей отличными пользовательскими характеристиками модификации Palit GameRock OC. Всего несколько дней назад эта модель стоила 181 тысячу рублей, а зимой ее можно было купить и за 155 тысяч. Что же касается премиальных вариантов «четыре тысячи девяностой» - они могут предлагаться и за 220 тысяч, как, например, RTX 4090 GIGABYTE Aorus.

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Вторая по старшинству видеокарта NVIDIA, RTX 4080, пока подорожала не так сильно – на момент написания данной заметки ее можно купить за 123 тысяч рублей. «Четыре тысячи восьмидесятая» также позволяет играть в любые проекты в разрешении 4K, хотя с ней чаще придется задействовать технологии DLSS 3 и Frame Generation. Что же касается GeForce RTX 4070, считающейся многими геймерами оптимальным выбором для разрешения QuadHD – цены на нее начинаются от 72 тысяч рублей.

Новенькая RTX 4060 Ti, являющаяся, по сути, ультимативным решением для FullHD-гейминга, по-прежнему стоит меньше 50 тысяч рублей, что не может не радовать. Более производительная, но поддерживающая только вторую версию технологии DLSS RTX 3070, предлагается уже как минимум за 53 тысячи. Увы, значительно прибавила в цене и «народная» RTX 3060 – за 38 тысяч покупать ее смысла нет, лучше взять за те же деньги более современную RTX 4060, если ваша материнская плата поддерживает PCI-Expess 4.0.

Не обошло подорожание стороной и бюджетный сегмент. AMD Radeon RX 6600 стоит в «Регарде» 29 тысяч рублей даже в OEM-исполнении, что же касается NVIDIA GeForce RTX 3050 – она оценивается ритейлером в 28 тысяч. Наиболее выгодными предложениями под разный бюджет в таких условиях, вероятно, выглядят RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060, а также RX 6600. С учетом того, что Центробанк, судя по всему, не готов предпринимать решительных мер для поддержания курса рубля, графические ускорители в ближайшие недели могут стать еще дороже.