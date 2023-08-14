При этом показатели соответствуют заявленным Apple

Как сообщает The Verge, пользователи смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro жалуются на снижение емкости аккумуляторной батареи на 3-15%. По данным пользователей и журналистов, в прошлых поколениях «яблочных» мобильных устройств аккумулятор не демонстрировал признаков деградации как минимум на протяжении полутора-двух лет. Впрочем, возможно, что повысилась точность отображения деградации, и теперь значение просто чаще обновляется.

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Стоит отметить, что обозначенные недовольными обладателями iPhone цифры вполне вписываются в показатели, заявленные корпорацией Apple. Компания из Купертино говорит о сохранении 80% емкости аккумуляторной батареи после 500 циклов зарядки. Большинство активных пользователей современных смартфонов заряжают их как минимум раз в сутки, а значит, даже деградация аккумулятора до 90% от номинальной емкости вполне вписывается в установленные производителем «нормативы». Некоторые комментаторы в соцсетях уже окрестили клиентов Apple «излишне требовательными» и даже «привередливыми», но, с учетом того, сколько стоят iPhone, недовольство покупателей вполне понятно.