Впрочем, ради их же безопасности

Как сообщает Минцифры, с первого октября текущего года одна из функций портала «Госуслуги» станет для всех его пользователей обязательной – речь идет о двухфакторной аутентификации, значительно увеличивающей безопасность учетной записи и снижающей риски взлома или мошенничества с ее использованием. Вторым фактором, кроме пароля, может выступать, например, приходящее на смартфон или мобильный телефон SMS-подтверждение в виде цифрового кода.

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Двухфакторная аутентификация используется многими площадками и сервисами – в первую очередь, связанными с финансами, например, криптовалютными биржами или букмекерскими конторами. Эксперты по информационной безопасности в большинстве своем оценивают решение по усилению защиты аккаунтов на «Госуслугах» положительно – оно не сильно усложнит вход в учетную запись, но значительно снизит риски. Впрочем, некоторые специалисты указывают на возможность возникновения проблем у пожилых пользователей и граждан, далеких от информационных технологий. Таким пользователям будет сложно адаптироваться к изменениям, несмотря на то, что ввод кодов из SMS – распространенная практика.