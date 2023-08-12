Компания называет его самым быстрым потребительским твердотельным накопителем в мире

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, компания Phison, известная своими контроллерами для SSD, презентовала в рамках мероприятия Flash Memory Summit 2023 новый PCI-Express 5.0 твердотельный накопитель под названием PS5026-E26 Max14um Gen5. Если верить заявлениям представителей фирмы, это «самый быстрый потребительский SSD в мире» – он способен выдавать скорость последовательного чтения более 14000 МБ/с и записи – 12400 МБ/с. Скорость случайных операций превышает 1.7 миллиона IOPS.

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Известно, что модель базируется на контроллере Phison PC5026-E26 и чипах памяти Micron B58R 3D TLC NAND. Для отвода избыточного тепла применяется ультразвуковой модуль AirJet Mini от Frore System. В настоящий момент неизвестно, является ли решение исключительно демонстрационным образцом или поступит в массовое производство. Впрочем, нет никаких сомнений, что в ближайшие годы накопители с похожими характеристиками начнут поступать на рынок. Главная проблема заключается в том, что для полноценной работы им требуется активное охлаждение – сверхтонких радиаторов уже недостаточно. Некоторые эксперты предрекают, что в будущем емкие потребительские SSD будут выпускаться примерно в том же форм-факторе, что и видеокарты – сейчас в нем предлагаются некоторые серверные решения.