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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В мире быстро распространяется новый штамм коронавируса COVID-19
Он получил от ученых прозвище "Эрис"

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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире быстро распространяется новый штамм коронавируса EG.5.1, мутировавший из «омикрона» и получивший от ученых прозвище «Эрис» в честь греко-римской богини раздоров и хаоса. Медицинские специалисты опасаются, что этот вариант COVID-19 может оказаться еще заразнее предыдущих, хотя в плане тяжести течения заболевания он, судя по всему, не слишком опасен, как и «омикрон».

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По информации Роспотребнадзора, в России пока выявлены лишь единичные случаи инфицирования EG.5.1. Тем не менее, как подчеркивают многие эксперты, после двух лет пандемии многие граждане предпочитают в случае легкого течения заболевания даже не обращаться ко врачу, переживая его «на ногах», как обычную простуду. К сожалению, подобное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих нередко приводит к вспышкам заболеваемости, которых можно было бы избежать – порой болеют целые трудовые коллективы, классы учеников или группы студентов.

Впрочем, несмотря на справедливые опасения, исследователи и врачи констатируют, что серьезного увеличения рисков штамм EG.5.1, судя по всему, не несет – возможно, он эффективные обходит некоторые защитные механизмы человеческого организма, но основную угрозу представляет не сам факт заражения COVID-19, а тяжелое течение болезни или долгосрочные последствия, сохраняющиеся после выздоровления, такие, как проблемы с дыханием, исчезновение/искажение запахов и вкусов, или психические заболевания вроде генерализованного тревожного расстройства и депрессии. Риски по этим пунктам, если судить по имеющимся данным, в случае «Эрис» не превышают рисков «омикрона». Гражданам же, входящим в группу риска, например, пожилым или страдающим от ряда хронических заболеваний, по-прежнему рекомендуется прививаться.

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#коронавирус #covid-19 #пандемия
Источник: kommersant.ru
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