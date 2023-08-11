Идея пустить доходы от шоу на благотворительность при этом останется актуальной

Куратор организации TED Крис Андерсон предложил миллиардерам и предпринимателям Илону Маску и Марку Цукербергу вместо спортивного поединка провести публичные дебаты, и основатель SpaceX уже оценил идею положительно. Предложенная господином Андерсоном тема – «Как построить удивительное будущее». С учетом того, что оба участника владеют компаниями, специализирующимися на современных, в том числе, информационных технологиях, тема выглядит вполне актуальной.

В начале лета мать Илона Мэй Маск также писала, что, по ее мнению, ее сын и Цукерберг должны состязаться исключительно на словах. Помимо этого, буквально на днях всплыла информация о том, что Маску может понадобиться операция на позвоночнике, восстановление после которой длится несколько месяцев. В подобных условиях, а также с учетом разницы соперников в возрасте, спортивной форме и опыте в боевых искусствах, проведение публичных дебатов действительно выглядит как оптимальный выход. Заработанные на подобном шоу средства, как и ранее, планируется потратить на благотворительность. Вероятно, в ближайшие дни в СМИ появится информация о том, состоятся ли дебаты, а если состоятся – то в каком формате. Как предполагают эксперты, миллиардеры предпочтут пригласить нейтрального модератора, который выступал бы в роли арбитра и распределял время на выступления и ответы.