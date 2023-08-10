Компании опасаются ужесточения санкций

В прошлом году американские санкции лишили компанию NVIDIA возможности поставлять в Китай графические ускорители A100 и H100. Впрочем, в фирме быстро сориентировались, выпустив «урезанные» модели A800 и H800, не подпадающие под действие санкций по техническим характеристикам. Как сообщает издание Financial Times, китайские интернет-гиганты, такие, как Baidu и Alibaba, опасаясь ужесточения санкционной политики, уже заказали продукции NVIDIA на 5 миллиардов долларов США. При этом 4 миллиарда заплачены за поставки, которые состоятся только в 2024 году.

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По мнению экспертов, стоимость графических ускорителей NVIDIA для китайских корпоративных потребителей может значительно превышать рекомендованную, особенно в случае закупки подсанкционных моделей с использованием посредников и обходных путей – предприятия Поднебесной пока не способны предложить аналогов решениям компании Дженсена Хуанга по производительности и энергоэффективности. При этом представители американского бизнеса нередко высказываются против продолжения торговой войны между США и Китаем.