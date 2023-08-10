Их использовали многие команды и проекты

Как сообщает издание «Коммерсант», в сентябре текущего года в Российской Федерации и Республике Беларусь перестанут работать сервисы Jira и Trello австралийской компании Atlassian. Фирма уже провела среди пользователей рассылку, уведомляющую о грядущих санкциях. Jira преимущественно используется для отслеживания ошибок и коммуникации с пользователями, а иногда – для управления проектами. Сервис Trello ориентирован именно на управление проектами – в первую очередь, для небольших команд.

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Несмотря на то, что оба сервиса имеют похожие альтернативы, переход на них может на время парализовать работу некоторых проектов. Впрочем, возможно, для обхода санкций российские пользователи смогут задействовать VPN и электронную почту с доменами, отличными от .ru, .su и .рф. К сожалению, Atlassian – далеко не первая компания, отключающая свои сервисы для России и Белоруссии, и, вероятно, не последняя. Продолжается и отток из страны высококвалифицированных специалистов – он усилился после объявления осенью прошлого года частичной мобилизации.