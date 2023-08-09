Одна из основных тому причин – снижение стоимости чипов DRAM и NAND

Несмотря на катастрофическое падение курса рубля, некоторые компьютерные комплектующие продолжают дешеветь, навевая мысли – а сколько бы они стоили, если бы за один доллар давали 30-35 или хотя бы 70-75 «деревянных»? Так, в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей стране, твердотельный накопитель Samsung 980 Pro объемом 2 терабайта, еще не так давно бывший бескомпромиссным флагманом, предлагается менее, чем за 17 тысяч рублей. Примечательно, что если говорить об условной «стоимости одного гигагайта», то покупать двухтерабайтную модель гораздо выгоднее, чем терабайтную. И это хорошо, ведь современные игры нередко занимают десятки гигабайт, а то и более сотни.

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Пользователи с более скромным бюджетом могут обратить внимание на примечательную модель стоимостью менее 10 тысяч рублей – двухтерабайтную модификацию ADATA XPG SX8200 Pro. Это недорогой и надежный SSD, скоростных показателей которого хватит для любых домашне-игровых сценариев использования. Если же на SSD запланировано потратить не более 5-6 тысяч рублей – обратите внимание на терабайтный ADATA XPG SX8100. Менее емкие модели для игрового ПК в 2023 году рассматривать в большинстве случаев нецелесообразно.