Он был принят на вооружение Советской армии 7 августа 1973 года

Корпорация «Ростех» опубликовала на своем интернет-ресурсе новость, посвященную советскому, а затем российскому основному танку Т-72 – 7 августа текущего года эта боевая машина отметила 50-летний юбилей. Модель была создана в КБ Уралвагонзавода и принята на вооружение в 1973 году. В настоящий момент танк Т-72 эксплуатируется Вооруженными силами более, чем 45 стран – в первую очередь, конечно, России.

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Среди ключевых преимуществ танка эксперты называют надежность и простоту в управлении, а также эффективность и высокий потенциал для модернизации, который не исчерпан даже сейчас. Так, современная версия модели под названием Т-72Б3 участвует в «Танковом биатлоне», а Т-72Б3М используется российской армией. На основе «семьдесят второго» были разработаны многие машины, включая БРЭМ-1, ИМР-2, мостоукладчик МТУ-72, ряд экспортных моделей и опытных образцов. Подобное разнообразие подтверждает высокую конкурентоспособность и надежность рассматриваемой платформы – в XXI веке можно с уверенностью сказать, что танк Т-72 проверен временем. Напоследок стоит отметить, что совершенствование модели продолжается и сейчас, с учетом опыта ее применения в ходе СВО и не только.