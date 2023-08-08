Об этом сообщают абоненты "большой четверки" в социальных сетях

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, абоненты российских мобильных операторов «большой четверки» (и не только) масссово жалуются в социальных сетях на неработоспособность VPN-приложений. По информации SecurityLab, в данном случае речь идет о блокировке не только протокола OpenVPN, но и WireGuard. Примечательно, что и тот, и другой протокол используются не только для обхода интернет-цензуры, но и в корпоративной среде. Представители нескольких крупных VPN-сервисов, комментируя ситуацию, заявили о необходимости предоставления пользователям возможности использовать более устойчивые к блокировкам протоколы.

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Интернет-цензура в России с каждым годом становится все сильнее: по требованию различных ведомств Роскомнадзор рассылает провайдерам и операторам предписания блокировать различные интернет-ресурсы и сервисы. Как минимум два раза даже проводились учения по изоляции российского сегмента интернета – якобы на случай «внешнего отключения». Несмотря на то, что формально использование VPN в стране не запрещено, подобные сервисы регулярно блокируются – например, за предоставление доступа к запрещенным по тем или иным причинам сайтам.