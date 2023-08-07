В следующем году планируется произвести десятки тысяч дронов

Как сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на комментарий вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в настоящий момент в России насчитывается не менее 70 компаний, выпускающих беспилотные летательные аппараты, причем как минимум 20 фирм из этого списка являются крупными. По словам господина Белоусова, в 2024 году в стране будут произведены десятки тысяч беспилотников – около 18 тысяч из них будут относиться к средним или крупным.

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Коснулся в своей речи вице-премьер и еще одной острой темы, связанной с эксплуатацией подобных летательных аппаратов – законодательной и нормативной базы. Ее разработкой занимаются Минтранс, Росавиации, Росатом и другие ведомства. Другое важное направление – наработка технической базы, которая определит дальнейшее развитие отрасли. Возможности беспилотников стремительно расширяются, характеристики таких летательных аппаратов улучшаются, появляются для них и новые сферы применения. Как подчеркивают эксперты, в данном случае для России важно не отстать от мировых лидеров на рынке БПЛА и разработать собственные решения, не уступающие американским, китайским, турецким, японским и другим конкурирующим продуктам.