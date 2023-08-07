Они были похищены неизвестными злоумышленниками

За последние полтора года российские компании, сервисы и онлайн-площадки допустили массу крупных утечек, в результате которых были похищены персональные данные граждан. Во всех случаях бизнес отделался смешными, с учетом масштабов инцидентов, штрафами в десятки тысяч рублей – и это за потерю ценной информации о миллионах пользователей, которой легко могут воспользоваться, например, телефонные и интернет-мошенники. О необходимости ужесточения наказания за безответственное отношение к хранению персональных данных граждан неоднократно говорили как в Минцифры, так и в Госдуме и Совете Федерации, высказывался на эту тему даже президент страны Владимир Путин, но пока нарушителям грозит лишь небольшой по меркам среднего или крупного бизнеса штраф.

реклама

На этот раз «отличился» книжный сервис «Литрес» – в руки злоумышленников попали как минимум адреса электронной почты клиентов (это компания подтвердила официально), а также, вероятно, и другие данные. Всем пользователям «Литрес» рекомендовано сменить пароли на площадке, а также на других ресурсах, где использовался такой же пароль. По информации сторонних экспертов, в утечку действительно попали и хэши паролей. Скорее всего, база данных объемом в миллионы строк была выкачана в июне-июле текущего года.