Впрочем, есть надежда, что родители смогут при желании отменять эти ограничения

Как сообщают СМИ, китайские власти и регуляторы могут значительно ограничить время пребывания детей и подростков в Интернете – если инициатива будет поддержана, то оно составит всего 40-120 минут в сутки, при этом пользоваться сетью с мобильных устройств с 22-00 до 6-00 по местному времени будет запрещено. Ранее в Китае были введены жесткие ограничения, касающиеся видеоигр – и это несмотря на возражения экспертов, правозащитников и киберспортивных организаций.

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В настоящий момент в тексте инициативы имеется оговорка о «приложениях, добавленных родителями в исключения», что оставляет надежду на то, что о полном запрете использования интернета сверх оговоренных рамок речь все же не идет. Тем не менее, сам курс китайских властей на максимальный контроль как за жизнью и досугом граждан страны, так и за Интернетом и распространением информации в нем вызывает опасения. Так, стоит учитывать, что Интернет может использоваться не только для развлекательных, но и для образовательных целей, и 40-120 минут в сутки для этого явно недостаточно. Реализовывать ограничения технически, судя по имеющейся в настоящий момент информации, должны будут поставщики устройств, операторы связи и интернет-провайдеры.