Об этом заявил глава компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко

Как сообщает ТАСС, руководитель компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко заявил, что к 2030 году в России будут массово использоваться беспилотные воздушные такси. К перевозкам людей бизнес перейдет не сразу – сначала все необходимые технологии будут отработаны на транспортировке различного рода грузов. На стартовом этапе следует убедиться в надежности и безопасности задействованных решений.

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По словам топ-менеджера, в 2025-2026 годах беспилотники будут использоваться в количестве десятков и сотен, в тестовом режиме и преимущественно в малонаселенных районах. В дальнейшем же их количество будет увеличиваться, а сценарии использования – расширяться. Согласно сведениям журналистов, компания «Транспорт будущего» уже заключила с руководством Самарской области предварительную договоренность о создании кластера беспилотной авиации – в него в перспективе может быть инвестировано около 20 миллиардов рублей. Сейчас в ассортименте производителя присутствуют пассажирская и грузовая модель на 700 кг, но в дальнейшем фирма планирует выпускать и новые летательные аппараты, востребованные в логистике.