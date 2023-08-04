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[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Москвич» и АвтоВАЗ готовы обеспечить российских чиновников автомобилями
Сами чиновники, впрочем, вряд ли в восторге от таких перспектив

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Как сообщают СМИ, президент России Владимир Путин заявил, что закупки автомобилей иностранного производства для нужд чиновников должны быть прекращены – госслужащим следует ездить на отечественных машинах. Представители предприятий АвтоВАЗ и «Москвич» уже отреагировали на слова российского лидера, заверив, что обе компании готовы организовать поставки достаточного для слуг народа количества автомобилей.

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Примечательно, что автомобили «Москвич» формально соответствуют требованиям – бренд является российским, а собирают автомобили в столице. Тем не менее, речь идет о крупноузловой сборке: на самом деле «Москвичи» – это китайские JAC. Что же касается продукции завода АвтоВАЗ – недавно была представлена модель Lada Aura. Это удлиненная версия Vesta, ориентированная на государственные структуры, крупный бизнес и таксопарки. 

По словам Владимира Путина, российские чиновники должны понимать необходимость развития и поддержки отечественного автомобилестроения и производства в целом. В том, что местами госслужащие будут передвигаться на более скромных машинах, чем ранее, президент ничего страшного не видит. При этом как именно будет строиться политика министерств и ведомств по поводу дальнейших закупок машин – в настоящий момент еще неизвестно.

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#автомобили #автоваз #москвич
Источник: ixbt.com
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