Но человек об этом даже не узнал из-за блокирования этих звонков системой антифрод

Как сообщили в команде оператора мобильной связи и интернет-провайдера «Билайн», система борьбы с телефонным мошенничеством «Антифрод» зафиксировала любопытный рекорд – злоумышленник пытался дозвониться до абонента 1430 раз, а тот об этом даже не узнал – все звонки были отклонены как подозрительные. По данным «Билайна», число пострадавших от мошенников абонентов год к году снизилось более, чем на четверть, и это несмотря на сохранившуюся со стороны преступников активность.

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В большинстве случаев злоумышленники используют специальное программное обеспечение, которое совершает 2-10 попыток дозвона до одной потенциальной жертвы. Как отмечает руководитель направления «Билайна» по противодействию мошенникам Петр Алферов, системы компании не только выявляют попытки дозвона с подменных номеров, но и прогнозируют степень риска для тех или иных клиентов, позволяя предотвращать попадание граждан под влияние злоумышленников. К сожалению, как считают эксперты, даже при взаимодействии граждан, операторов, банков и правоохранительных органов, полностью решить проблему телефонного и интернет-мошенничества невозможно. Тем не менее, можно в разы усложнить жуликам задачу, а также увеличить раскрываемость подобного рода преступлений и облегчить процедуру возмещения гражданам ущерба.