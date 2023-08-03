За месяц топ графических ускорителей изменился не сильно

Корпорация Valve опубликовала обновленную статистику игрового сервиса Steam за июль, и наибольший интерес для геймеров, как обычно, представляет информация об используемых комьюнити графических ускорителях. За месяц ситуация в топе изменилась не сильно – первые три места по-прежнему занимают видеокарты NVIDIA, причем сравнительно недорогие – GTX 1650, RTX 3060 и GTX 1060. За ними следуют RTX 2060 и мобильная RTX 3060.

реклама

В первой десятке всего один графический ускоритель, который в свое время можно было отнести к продвинутой средней или даже субфлагманской категории – это RTX 3070. Также на 11 месте расположилась еще одна видеокарта Ampere – RTX 3080. Что же касается AMD – компания представлена в первую очередь встроенной графикой и устаревшими картами вроде RX 580 и RX 570.

Модели линейки NVIDIA Ada Lovelace RTX 4000 пока представлены слабо. Наибольшую распространенность демонстрирует ноутбучная модификация RTX 4060. За ней следуют субфлагманская RTX 4070 Ti и флагманская RTX 4090 – последняя, кстати, обладает долей в 0.65%, что для столь дорогого графического ускорителя можно считать солидным результатом. Если же говорить об относительно новых видеокартах AMD – в статистике Steam наконец-то появилась вышедшая 9 месяцев назад AMD Radeon RX 7900 XTX.