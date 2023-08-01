Они доступны в интернет-магазине компании

Как пишет The Verge, корпорация Microsoft начала официально предлагать ремкомплекты и запчасти для контроллеров Xbox в своем интернет-магазине. Пользователи смогут самостоятельно восстановить и Xbox Elite Series 2, и стандартные геймпады Xbox. В продаже имеются как платы Input PCBA, так и лицевые панели устройств, стики и клавиши. Ранее энтузиастам при полном или частичном выходе контроллеров из строя приходилось искать подходящие запчасти на сторонних площадках, или и вовсе приобретать новые устройства.

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Запчасти для Elite Series 2 стоят от 24 до 60 долларов при цене нового контроллера в 180 долларов. Ремкомплекты для стандартных геймпадов ощутимо дешевле – от 20 до 35 долларов. При этом варианты от некоторых сторонних производителей могут все равно оказаться более выгодными – в случае Microsoft переплата идет за некий гарантированный уровень качества и «оригинальность» комплектующих. Как считают эксперты, запчасти будут пользоваться спросом, хотя и не слишком высоким, что позволит компании получить дополнительную прибыль – себестоимость компонентов для геймпадов можно охарактеризовать как невысокую.