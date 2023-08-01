Конкуренция оказалась слишком высокой

Как сообщает The Register, компания Panasonic приняла решение окончательно ликвидировать направление по производству ЖК-дисплеев – фактически, оно не функционирует с конца прошлого финансового года. Ранее выпускавшая их фабрика будет переориентирована на другую продукцию – а именно, литийсодержащие аккумуляторы, предназначенные для электрокаров и не только для них.

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Panasonic выпускала ЖК-дисплеи с 2006 года, но из-за высокой конкуренции быстро перешла с бытовых на автомобильные и промышленные варианты. К сожалению, подобная стратегия также не принесла прибыли – во многом из-за торгово-санкционных войн между США и Китаем. Что же касается аккумуляторных батарей – компания уже выпускает их на других предприятиях, и это не только весьма прибыльно, но и вызывает одобрение со стороны инвесторов. Только за три первых месяца 2023 года прибыль на этом направлении выросла на 42%. Также стоит отметить, что Panasonic является одним из главных поставщиков аккумуляторов для компании Tesla Илона Маска. На достигнутых успехах фирма останавливаться не собирается – переговоры с Mazda и Subaru уже ведутся.