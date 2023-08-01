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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Маркетплейс Wildberries выходит на рынок Азербайджана
Ранее Ozon вышел на рынок Армении

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Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries продолжают расширять свою географию присутствия на территории бывших республик СССР, а ныне – независимых государств. Так, совсем недавно Ozon сообщил о возможности получения и отправки заказов в Армении. Сейчас же открывает для себя новый рынок компания Wildberries – она начинает работать в Азербайджане. Как сообщили журналистам представители маркетплейса, для фирмы это уже восьмая страна присутствия.

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В настоящий момент на Wildberries представлено более 5 миллионов наименований различных товаров из самых разных категорий. В Азербайджане уже начал работу первый пункт выдачи заказов – он расположен в столице страны, в городе Баку. Как считают эксперты, в ближайшем будущем компания намерена увеличить количество своих объектов на новом рынке, а также заключить партнерские соглашения с местными фирмами, занимающимися логистикой, чтобы оптимизировать скорость доставки заказов. С учетом того, что на маркетплейсах нередко предлагаются товары по весьма конкурентоспособным ценам, услуги Wildberries в Азербайджане могут оказаться весьма востребованы. При этом есть у площадки и проблемы – например, обилие контрафактной и некачественной продукции. 

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#wildberries #ozon #маркетплейсы #азербайджан
Источник: ixbt.com
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