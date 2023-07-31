Вероятно, исключение было сделано из-за наличия у Маска домена X.com

Как сообщают СМИ, корпорация Apple переименовала приложение Twitter в X в магазине App Store вопреки собственным правилам, согласно которым название должно состоять как минимум из двух символов. Согласно предположениям экспертов, компания из Купертино решила сделать исключение для принадлежащей миллиардеру Илону Маску соцсети из-за наличия у последнего домена X.com. Возможно, в дальнейшем Apple даст по этому поводу официальный комментарий.

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Переименование Маском Twitter в X вызвало неоднозначные оценки со стороны пользователей – значительная часть последних высказала мнение, что предприниматель действует слишком резко, меняя устоявшиеся годами правила. По задумке нового руководства соцсети, посты теперь будут называться не «твитами», а «иксами», но приживется ли подобное название – неизвестно, поскольку большинство людей с трудом меняют свои привычки. Не добавляет оптимизма по поводу дальнейшей судьбы Twitter/X и запуск Марком Цукербергом конкурирующей площадки под названием Threads. Впрочем, планы у Илона Маска, как всегда, амбициозные – он намерен сделать X самой популярной соцсетью как минимум на территории США.