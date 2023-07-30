Такая функция часто провоцировала конфликты

Возможность негативно оценивать посты и фотографии в социальных сетях нередко вызывает конфликтные ситуации – порой возмущенные пользователи, которым поставили «единичку», даже предлагают обидчику встретиться лично, чтобы поговорить о том, что именно тому не понравилось, а возможно, и не только поговорить. Пользуются функцией негативной оценки и всевозможные пранкеры, и интернет-тролли.

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Как сообщают российские СМИ, социальная сеть «Одноклассники» до конца августа текущего года откажется от функции оценки фотографий. Что же касается «классов», которае в соцсети заменяют привычные лайки – пользователи получат возможность их скрывать. Ранее фото можно было оценить по пятибальной шкале, чем иногда пользовались с целью провокации. По мнению команды «Одноклассников», отказ от подобной системы снизит уровень негатива между пользователями и уменьшит количество конфликтов. До этого в соцсети ввели функцию автоматической установки временных ограничений при постинге токсичных и оскорбительных комментариев. Как считают эксперты, руководство «Одноклассников» стремится сделать соцсеть более дружелюбным и комфортным местом для основной массы пользователей.