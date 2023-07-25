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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Solidigm представила SSD объемом более 60 терабайт
К сожалению, не геймерский, а серверный, и по крайне высокой цене

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Многие геймеры жалуются на нехватку свободного места на современных SSD – любителям оставлять пройденные игры на накопителе, а не удалять их, не хватит ни 2, ни 4, ни 6 терабайт. К сожалению, несмотря на резкое удешевление чипов NAND, SSD объемом хотя бы 10-20 терабайт за редким исключением встречаются только в серверном и HEDT сегментах. Одно из таких решений презентовала Solidigm – модель под названием D5-P5336 в старшей модификации может похвастаться емкостью в 61.44 ТБ.

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Если верить заявлениям производителя, D5-P5336 – это первый в мире SSD на основе QLC-памяти, способный обеспечивать 7 ГБ/c при последовательной записи. Скорость линейного чтения может достигать 3.1 ГБ/с. Производительность случайных операция – 1 миллион IOPS, как у Samsung 980 Pro. Сообщается, что выполненная в форм-факторе E1.L модель ориентирована на задачи, связанные с искусственным интеллектом и нейросетями, машинным обучением и системами управления большим количеством контента. Версия емкостью 61,44 ТБ пока недоступна и будет выпущена только в конце года, но менее емкие модификации уже можно заказать.

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#ssd #твердотельные накопители #анонс #solidigm
Источник: ixbt.com
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