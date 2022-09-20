AMD говорит, что большие ставки на архитектуру и энергоэффективность окупились

В последнем блоге AMD на своем сайте обсуждается прирост производительности на ватт за последние несколько поколений графических процессоров Radeon. Сэм Наффцигер из AMD, который в июне говорил с нами об архитектуре чиплета RDNA 3 и повышении эффективности, говорит, что AMD сделала несколько «больших ставок» на архитектуру и энергоэффективность графического процессора, и теперь они окупаются весьма значительным образом. Он утверждает, что нынешние и будущие графические процессоры AMD удовлетворяют потребности ресурсоемких игр, но при этом не требуют заоблачных энергозатрат. Это своевременное напоминание, если оно вам нужно, о том, что цены на энергоносители стремительно растут, и ожидается, что Nvidia представит несколько очень мощных видеокарт завтра на своем мероприятии GeForce Beyond.

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Учитывая, что геймерам на ПК требуется более качественная графика с высоким FPS при все более высоких разрешениях, неудивительно, что графические процессоры начали потреблять больше 400 Вт, пишет Сэм Наффцигер, старший вице-президент, корпоративный научный сотрудник и архитектор технологий в AMD. Наффцигер говорит, что AMD настроила свои новые архитектуры RDNA, чтобы оторваться от постоянно растущего цикла энергопотребления, используя «продуманную и инновационную разработку и усовершенствование». Повышенная энергоэффективность означает, что видеокарты с меньшим энергопотреблением должны работать тише, меньше нагреваться и быть более доступными.



AMD представила некоторые доказательства прогресса в своей архитектуре графических процессоров RDNA, третье поколение которых грядет в конце этого года. Согласно статистике Наффцигера, переход от GCN к RDNA «обеспечил в среднем 50-процентное улучшение производительности на ватт». AMD утверждает, что при переходе от поколения Radeon RX 5000 (RDNA) к поколению Radeon RX 6000 (RDNA 2) оно обеспечило «колоссальное повышение производительности до 65% на ватт».

Также AMD предоставила интересную диаграмму, иллюстрирующую «конкурентное преимущество» RDNA 2 и Ampere. Очевидно, что эти цифры выбраны специально для того, чтобы AMD выглядела хорошо.





Этот слайд в лучшем случае вводит в заблуждение. Если вы проигнорируете таблицу и просто посмотрите на заголовок, то получится, что AMD обеспечивает значительное увеличение производительности на доллар — до 90%! За исключением того, что в этом сравнении используется недавний Radeon RX 6400 , и он противопоставляется шестилетней GTX 1050 Ti , которая также стоит дороже, чем более новая GTX 1650. По крайней мере, цены на графические процессоры в списках AMD выглядят достаточно точными, за исключением GTX 1050 Ti.

В блоге AMD объясняется, что прогресс RDNA 2 по сравнению с RDNA во многом был обусловлен оптимизированной коммутацией, улучшенной архитектурой и более разумным управлением питанием. Ключевые технологические усовершенствования и внедрения в RDNA 3 включают 5-нм техпроцесс, технологию упаковки микросхем, адаптивное управление питанием и Infinity Cache следующего поколения.

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