Поторопиться в основном просят с производством графических процессоров Nvidia A100 и H100.

Согласно отчету, опубликованному тайваньским деловым журналом, Nvidia стремится ускорить выполнение некоторых заказов на высокопроизводительные графические процессоры. Причина по которой компания торопит партнера заключается в том, что Nvidia хочет выполнить несколько прибыльных заказов графических процессоров Ampere A100 и Hopper H100 в Китае до того, как вступят в силу санкции США. Этот лакомый кусок дохода для Nvidia так-же поднимет доходы TSMC в четвертом квартале до новых максимумов.





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Nvidia, естественно, стремится выполнять заказы на свои высококачественные ускорители GPU с высокой маржой. В ближайшем будущем зеленая команда не сможет связаться с ключевыми клиентами в Китае, поскольку США ввели санкции в отношении высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта. Однако, чтобы дать американским технологическим компаниям время на адаптацию, правительство США предоставит льготный или переходный период. В отчете UDN предполагается, что китайские компании смогут покупать чипы A100 до марта 2023 года, а чипы H100 с более новой архитектурой — до сентября следующего года.

В отчете UDN говорится, что у TSMC есть специальная программа, для того чтобы помочь клиентам, которым не хватает времени, с помощью «супергорячего запуска». С такими срочными заказами между TSMC и её клиентами, время от заказа до доставки может быть сокращено вдвое. Это означает, что заказ Nvidia на новую партию графических процессоров A100 и/или H100 может быть доставлен через два-три месяца, а не через пять-шесть месяцев, согласно источнику. Более того, первые партии выполненных срочных заказов будут доставлены в Nvidia не раньше конца октября.













Поскольку мощные графические процессоры от Nvidia столкнулись с запретом на продажу в Китай, читатели не удивятся, узнав, что продажи систем Nvidia DGX с этими графическими процессорами также будут ограничены. Это имеет смысл, но логика буферных периодов, предоставленных таким компаниям, как Nvidia, для продолжения продажи высокопроизводительных чипов в Китай (в течение года после даты введения санкций), будет подвергнута серьезной критике, если Китай будет использовать эту технологию сомнительно.

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Недавно было несколько мрачных сообщений о полупроводниковом бизнесе. Сбои в технологической отрасли, такие как слияние Ethereum , уход EVGA с рынка видеокарт и общее макроэкономическое недомогание из-за сил надвигающейся рецессии, особенно плохо для рынка графических процессоров. Таким образом, индустрия графических процессоров, похоже, войдет в депрессию, если не произойдет что-то удивительное или особенное, что вдохновит клиентов броситься покупать все самые последние и лучшие продукты. Увидим ли мы что-то особенное от Nvidia или AMD в ближайшее время? Очень скоро мы должны узнать гораздо больше о Nvidia, так как GTC проходит на этой неделе, и, в частности, компания запланировала трансляцию GeForce Beyond на завтра.