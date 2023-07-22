Украинские военные разочаровались, когда не смогли пробить насквозь российскую бронеплиту из АК-74 и РПК

В самом начале Специальной Военной Операции украинские военные ставили под сомнение надёжность российских армейских средства индивидуальной защиты. Записывалось большое количество видео о том, что бронежилеты и каски Вооруженных Сил России можно пробить без особого труда.

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Бойцы вооруженных сил Украины решили продемонстрировать неэффективность бронеплиты "Гранит" 5а класса в ходе испытательных тестов. На расстоянии около 30-ти метров по "Граниту" был открыт огонь из Автомата Калашникова 1974-го года с калибром 5.45 мм и Ручным Пулемётом Калашникова с пулей 7.62. Использовались как базовые патроны, так и бронебойные.

В ходе тестов российская броня сдержала все четыре выстрела, ни одна пуля не прошила "Гранит" насквозь. По итогу украинские военнослужащие были явно недовольны результатами. Однако, чтобы не расстраивать своих зрителей, бойцы напомнили о заброневых контузионных травмах. Хоть пуля и не прошла насквозь, но за счёт своей энергии, боеприпас может нанести ущерб внутренним органам цели. Такое явление свойственно абсолютно всем бронеплитам, чьего производства они бы ни были.