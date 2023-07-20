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FT: Бескрайние российские минные поля привели к падению боевого духа ВСУ
Техника для разминирования быстро уничтожается вертолетами и ПТУРами

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  Редакции the Financial Times удалось пообщаться с участниками украинского контрнаступления. В ходе интервью, офицер вооруженных сил Украины назвал основную причину подрыва морального духа в подразделениях.

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  По словам военнослужащего, самым большим страхом наступающих сил украинской армии стали бескрайние, непреодолимые минные поля, установленные российской стороной. Мины размещены через каждые полметра, сообщил офицер. Зачастую атака захлёбывается ещё задолго до подхода к позициям русских солдат. Техника, включая западные танки Leopard и БМП M2 Bradley, остаётся мёртвым грузом посреди полей, а уцелевшие бойцы ВСУ продолжают свой путь в пешем порядке, но дальше их встречает пулеметный шквал и огонь артиллерии. На первых порах в украинском контрнаступлении активно использовалась немецкая военная техника для разминирования, однако эти боевые машины сразу становились мишенями для артиллерии и авиации. В ВСУ отмечается острая нехватка техники данного типа.

  Всё это сказалось на моральном духе украинских военнослужащих. Выдвигаясь на очередную наступательную операцию, бойцы, двигаясь на бронетехнике, понимают, что в любой момент машины под ними могут взлететь на воздух.

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