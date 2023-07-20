Согласно заявлению начальника штаба компании, такое количество бойцов просто математически не могло перейти в Министерство Обороны

Ранее бывший командующий воздушно-десантных войск генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что 33 тысячи бойцов Частной Военной Компании "Вагнер" подписали контракты с Министерством Обороны и будут продолжать участие в Специальной Военной Операции.

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Начальник штаба и член совета командиров ЧВК "Вагнер" с позывным "Маркс" опроверг данную информацию. По словам "Оркестранта", всего через украинскую командировку прошло 78 тысяч бойцов компании, из них 49 тысяч - это бывшие заключённые из лагерей. На момент взятия города Бахмут, середина мая 2023 года, "Вагнер" потерял 22 тысячи бойцов убитыми и 40 тысяч человек ранеными. Живыми и невредимыми остались 25 тысяч "Музыкантов", плюс раненые, находящиеся на излечении. В Республику Беларусь уже убыло и убывает порядка 10 тысяч бойцов, ещё 15 тысяч человек находятся в отпуске.

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null Командир ЧВК "Вагнер" заявляет, что 33 тысячи просто математически не смогли бы перейти из компании в ряды Министерства Обороны. Откуда экс-командующий ВДВ России взял такую информацию - не ясно, заявил "Маркс".