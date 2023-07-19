Клиент одной из майнинг-компаний вложил на покупку устройств E9 Pro свыше одного миллиарда рублей. 4200 ASIC-ов будут потреблять свыше 9 МВт электроэнергии и приносить владельцу 65 миллионов рублей в месяц

В период криптозимы опытные майнеры продолжают закупаться оборудованием. Даже с учетом перехода криптовалюты Ethereum на консенсус работы Proof of Stake, есть крупные игроки, готовые вкладывать свои деньги на оборудование с алгоритмом работы Dagger-Hashimoto.

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Один из Российских поставщиков майнерского оборудования сообщил, о крупном заказе Asic-майнеров ANTMINER E9 Pro. На сегодняшний день это самые производительные машины для добычи криптовалюты Ethereum Classic и других монет, работающих на алгоритме Ethash. По словам представителей компании, заказчик приобрёл у них порядка 4200 устройств ANTMINER E9 Pro, оплатив в общей сложности больше одного миллиарда рублей. Данные устройства будут размещены в дата-центрах компании по тарифу 3.9 рубля за КВт/час. Вся эта мощь больше 9 МВт/час.

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null Со слов поставщика, доходность всей партии составит 91 миллион рублей в месяц, если считать по сегодняшнему курсу Ethereum Classic и доллара США, из них заказчик 26 миллионов будет уходить на оплату электроэнергии и в чистом остатке выходит 65 миллионов рублей. Согласно этим цифрам, окупаемость оборудования составит около 15 месяцев, однако, как говорят сотрудники, клиент компании достаточно опытный майнер и вкладывает деньги в долгосрок. По мнению экспертов, проект Ethereum Classic еще успеет себя показать в ближайшие годы.