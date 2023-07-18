Особенностью новой поставки является - установка на борта танков динамической защиты "Реликт"

"Уралвагонзавод" отправил в зону проведения Специальной Военной Операции новую партию танков Т-90 "Прорыв" и Т-72Б3М. Однако новая поставка немного отличается от всех тех, что предприятие направляло нашим бойцам на Украину.

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Боевые машины из новой партии должны стать еще более живучими, борта танков были укреплены динамической защитой "Реликт". Ранее корма танков не были защищены подобным типом ДЗ, можно было наблюдать лишь решетчатые экраны от кумулятивных снарядов, данный же комплекс создан для защиты от всех современных противотанковых средств, включая кумулятивные боеприпасы и бронебойные.

По словам экспертов, наши экипажи активно маневрируют, подходят к рубежам, отходят от них, в результате открывают бортовую часть танка, а это одно из самых уязвимых мест танка и в этот момент противник может нанести удар по боевой машине.

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null В период проведения Специальной Военной Операции, "Уралвагонзавод" старается проводить постоянные модернизации танков, отталкиваясь от опыта боевых действий и получая обратную связь от экипажей, находящихся на передовой.