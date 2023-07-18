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Черноморская зерновая инициатива длилась уже целый год. 22 июля 2022 года стороны официально подписали документы в Стамбуле, но с этого момента требования российской стороны так и не были выполнены. Москва, в надежде выполнения западными партнёрами своих обязательств, постоянно продлевала действие данного договора.
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"Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать" - сообщил политик.
Напомним, в рамках сделки стороны должны были обеспечить безопасный коридор для грузовых судов с зерном, в ответ западные страны обязались упростить часть санкций, касающихся российских удобрений и предоставить доступ Россельхоз Банку к системе SWIFT. Однако, помимо того что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки не выполнили ничего из вышеперечисленного, так еще и через данный коридор украинские вооруженные силы проводили атаки морскими дронами-камикадзе. По итогу, участия в данной инициативе российской стороны вызывало уйму вопросов.
Накануне Зеленский предложил продолжить действие зерновой сделки без участия России. В свою очередь Великобритания настаивает на бессрочном продление Черноморской зерновой инициативы при участии российской стороны. США и Китай также выступают за продление сделки. США при этом не планирует снимать санкции с России ради продления договора, но и в случае расторжения сделки - не собирается вступать с ней в конфликт.