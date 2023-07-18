В свою очередь Москва приостановила действие данной инициативы до тех пор, пока все условия России не будут выполнены

Черноморская зерновая инициатива длилась уже целый год. 22 июля 2022 года стороны официально подписали документы в Стамбуле, но с этого момента требования российской стороны так и не были выполнены. Москва, в надежде выполнения западными партнёрами своих обязательств, постоянно продлевала действие данного договора.

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"Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать" - сообщил политик.

Напомним, в рамках сделки стороны должны были обеспечить безопасный коридор для грузовых судов с зерном, в ответ западные страны обязались упростить часть санкций, касающихся российских удобрений и предоставить доступ Россельхоз Банку к системе SWIFT. Однако, помимо того что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки не выполнили ничего из вышеперечисленного, так еще и через данный коридор украинские вооруженные силы проводили атаки морскими дронами-камикадзе. По итогу, участия в данной инициативе российской стороны вызывало уйму вопросов.

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Накануне Зеленский предложил продолжить действие зерновой сделки без участия России. В свою очередь Великобритания настаивает на бессрочном продление Черноморской зерновой инициативы при участии российской стороны. США и Китай также выступают за продление сделки. США при этом не планирует снимать санкции с России ради продления договора, но и в случае расторжения сделки - не собирается вступать с ней в конфликт.