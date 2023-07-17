По информации из телеграм-каналов, по мосту были нанесены два ракетных удара. Есть пострадавшие

Поступают сообщения, об остановке движения по Крымскому мосту. У 145-ой опоры со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, работают правоохранительные органы и все ответственные службы, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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По неподтверждённой информации из околовоенных телеграм-каналов, по Крымскому мосту был нанесён ракетный удар. В результате атаки имеются пострадавшие. По словам главы республики, он уже созвонился с министром транспорта России Виталием Савельевым и в настоящее время уже принимаются меры для восстановления ситуации. Местные власти попросили сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Также администрация Республики Крым просит жителей и отдыхающих, воздержаться от поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Советник главы Крыма Крючков заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь.

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Стоит ещё раз повторить, информация о прилёте по Крымскому мосту пока не подтверждена официальными лицами. По имеющимся данным в телеграм-каналах, в результате удара обрушился один пролет, ещё один сошёл с опоры. Будем следить за официальными источниками.