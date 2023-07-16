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Накануне Владимир Владимирович Путин прокомментировал журналисту телеканала "Россия" ситуацию, с передачей Киеву запрещённых в большинстве стран кассетных боеприпасов.
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По словам президента России, поставки подобных боеприпасов в первую очередь указывают, на образовавшиеся у ВСУ проблемы с другими типами снарядов. Дефицит стандартных боеприпасов вынуждает западные страны перейти к подобному вооружению. Также он напомнил, что США ранее сами называли применение кассетных снарядов преступлением, по мнению лидера страны - так и стоит к этому относиться.
"У России еще не было необходимости применять кассетные боеприпасы, но если их будут использовать против нас, мы имеем право на зеркальные действия." - заявил глава Российской Федерации.
В какой-то период времени у российской армии наблюдались проблемы со снабжением артиллерийских боеприпасов, однако, Министерство Обороны в этот период не принялось отправлять в подразделения запрещённые снаряды.
"В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов." - добавил Владимир Владимирович.