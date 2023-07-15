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NYT: ВСУ пересматривают тактику контрнаступления из-за серьёзных потерь
По словам западных чиновников, Украина сократила активность наступательных операций. Однако, сообщения от наших парней говорят об обратном

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  Европейские и американские чиновники дали свою оценку происходящему на полях сражений Украины журналистам из New York Times. По их словам, вооруженные силы Украины потеряли 20 процентов всего поставленного им вооружения за первые две недели контрнаступления, при этом каких-то существенных результатов добиться не удалось.

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  Западные официальные лица считают, что украинским властям пришлось снизить темпы наступления, в связи с серьёзными потеряли в западной технике и живой силе. Это помогло сэкономить силы ВСУ, однако, также замедлилось и продвижение украинских формирований, более того, на некоторых участках оно и вовсе остановилось. Администрация Зеленского объясняет данный факт, скорым началом второго этапа контрнаступления, которое будет действительно результативным, а то что мы увидели ранее - была просто разведка боем.

  Российская оборона успела подготовиться к украинскому наступлению: минные поля, артиллерийское прикрытие, обширные траншеи и как показали последние месяцы - железная воля. Помимо официальных лиц, редакции удалось пообщаться с обычными рядовыми солдатами, принимавшими участие в контрнаступлении. По словам одного из них, подняв беспилотник он и его сослуживцы смогли лицезрели, как на полях к югу от Великой Новоселки были подбиты пол дюжины западных танков и БМП.

  "Они все сгорели" - сообщил боец ВСУ.

  Еще один солдат, по имени Сергей, рассказал, какого быть подбитым в НАТОвской бронетехнике.

  "В ушах звенит, а внутри все летает" - его машина была подбита под Ореховом на Запорожском направлении. Техника встала как вкопанная задолго до подхода к российской оборонительной линии.

  Хоть западные чиновники и говорят, об экономии бойцов, экономии техники, сокращении наступательных действий, наши ребята сообщают об обратном. Наступательные действия украинских формирований продолжаются по сей день. Тактика постепенно меняется, но не кардинально. Украинские бригады всё также пытаются пробиться через оборону наскоками, но убиваются об позиции наших ребят. Особенно активно ВСУ предпринимали попытки атаковать нашу оборону прямо перед саммитом НАТО в Вильнюсе, но также - понеся потери откатывались на исходную. Справедливости ради, ВСУ всё же начали экономить иностранные танки и БМП, стараясь миновать очередной фотосессии, фотографии которой облетят весь мир.

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#россия #украина #сво #всу #нато #техника #специальная военная операция #контрнаступление #оружие #армия
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