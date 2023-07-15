По словам командира батальона "Восток", противник несёт огромные потери в ходе наступательных операций, не добиваясь при этом результатов

Вчера бойцы батальона "Восток" прокомментировали в своём телеграм-канале обстановку на их участке линии соприкосновения: противник активно обстреливает позиции из артиллерии, а наши средства контрбатарейной борьбы не сумели подавить его огневые точки. После артподготовки вооруженные силы Украины пустили вперёд пехоту.

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Уже сегодня командир батальона Александр Ходаковский озвучил результаты вчерашних боёв. По словам военачальника, в ходе наступления противник несёт огромные потери. К сожалению за вчера мы потеряли одного бойца - не доехал до медучреждения и еще один боец получил ранение, но в это же время ВСУ теряют несопоставимо больше людей. Такая же картина наблюдается на соседствующих с "Востоком" позициях.

"Если противник так продолжит наступать - скоро у него обнаружится острый дефицит больничных коек и мест на кладбищах при отсутствии практического результата" - заявил Ходаковский.

Однако, острые проблемы у нашей армии ощущаются в подавлении артиллерии ВСУ. Потери за прошедшие сутки были не от пуль, а от осколков "бога войны". Передний край практически постоянно находится под огнём артиллерии, порой часами не меняя позиции. При этом наша артиллерия не может подавить противника.

"Наша ствольная артиллерия как средство поражения в принципе не соответствует современным требованиям по ряду причин - прежде всего, по дальности. Зато неплохо себя показали управляемые дроны-камикадзе класса "Ланцет", способные давать нужные дистанции и несущие приличную боевую часть" - добавил командир "Востока".

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По словам Александра Ходаковского, в ближайшее время российская армия начнёт всё чаще использовать дроны-камикадзе против артиллерии противника. Появляются всё более дешевые аналоги "Ланцетов", которые позволят производить их в большем количестве и соответственно применять в разы чаще.