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Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
Вместо работы над ПО своих продуктов, производитель просто выложил на сайте BIOS, созданный лично автором канала Купи Дёшево

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  Ранее мы разбирали новые бюджетные решения для компьютерных энтузиастов: взамен старым добрым сборкам на 2011-V3 с уже родными нам процессорами Intel Xeon китайцы начали выпускать комплекты на ноутбучных процессорах Intel core 12-го поколения. В какой-то момент на торговой площадке Aliexpress можно было приобрести массу выгодных на первый взгляд решений - материнская плата + процессор.

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  Позднее всплыло большое количество проблем с данными мутантами, среди которых серьёзные проблемы в плане охлаждения процессора и куча вопросов к надёжности данных материнских плат. Однако, в своём видео автор канала "Купи Дёшево" раскритиковал на этот раз не сам товар, а подход производителя к программному обеспечению своего детища. На сайте компании Erying первые несколько месяцев не было ни одного биоса для их продукции. Ранее блогер приобрёл себе подобный комплект. Столкнувшись в ходе тестов с критическим нагревом процессора, даже не в самых изнурительных задачах, Сергей начал экспериментировать с программным обеспечением материнской платы от Erying.


  Через какое-то время проблему с троттлингом удалось побороть, ютубер сумел скорректировать биос таким образом, чтобы процессор мог работать давая приемлемую производительность и не нагреваться при этом выше 100 градусов. Далее автор канала опубликовал видеоинструкцию, как решить проблему перегрева. Вдруг, через некоторое время на сайте производителя появился биос для данных комплектов.

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  Сергей решил перепрошить свой экземпляр на официальный биос от компании. Как выяснилось позже, на сайте производителя был размещен тот самый вариант модификации стоковой прошивки, который ранее создал сам автор канала. Неожиданным оказалось именно то, что производитель не занимается своими продуктами, а перекладывает обязанность решения всех проблем с нагревом и троттлингом на конечного пользователя.

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#материнские платы #процессор #bios #разгон #intel core #блогер #энтузиаст #мутанты #канал #erying
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