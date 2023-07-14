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В сети появилось фото Евгения Пригожина из полевого лагеря в Белоруссии
ЧВК Вагнер продолжает переброску своих подразделений на территорию Белоруссии

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  Накануне Министерство Обороны Республики Беларусь подтвердило переброску подразделений Частной Военной Компании "Вагнер" на территорию Белоруссии.

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  Ранее в сети распространялись кадры с колоннами автомашин, принадлежащих компании. Также очевидцы сообщали, что среди автоколонн можно было наблюдать автомобили с белорусскими номерами, что и указывало на то, что "Музыканты" уже едут в Беларусь. За прошедшую неделю Министерство Обороны Российской Федерации приняло по описи всё военное имущество и военную технику ЧВК "Вагнер": танки, реактивные системы залпового огня, гаубицы, самоходные установки, зенитные орудия, боевые машины пехоты и многое другое, включая стрелковое оружие и боеприпасы.

  Помимо всего этого, в сети появилась фотография с Евгением Пригожиным

  Как сообщается, снимок был сделан в одном из полевых лагерей, подготовленных для размещения бойцов ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии.

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  Уже в ближайшие дни, согласно заявлениям Министерства Обороны Белоруссии, инструкторы компании приступят к обучению сотрудников спецслужб и военнослужащих республики.

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#россия #техника #вагнер #чвк #оружие #беларусь #евгений пригожин #министерство обороны
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