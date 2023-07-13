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Экс-депутат Новороссии заявил, что Генштаб направил в 58-ую Армию комиссию с проверкой
По словам Царёва, комиссия установит факты и найдёт виновных в самостоятельно принятом решении, о передаче ракеты Storm Shadow специалистам оборонно-промышленного комплекса

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  Недавно стало известно, что министр обороны и начальник Генерального Штаба сняли с должности командующего 58-ой Общевойсковой Армии генерала Ивана Попова. Согласно аудиозаписи, которую опубликовал депутат Гурулёв, основной причиной отставки стал доклад, в ходе которого офицер изложил всё проблемы на линии соприкосновения и пригрозил обратиться к главнокомандующему в случае бездействия по их устранению.

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  Однако, экс-депутат парламента Новороссии Олег Царев со ссылкой на своих товарищей с зоны Специальной Военной Операции сообщил, что следом за отстранением генерала Попова в 58-ую Армию была направлена специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства, факты и найдёт виновных в том, что в подразделении самостоятельно приняли решение о передаче ракеты Storm Shadow специалистам оборонно-промышленного комплекса.

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  Речь идёт о той самоё ракете, которая была захвачена в хорошем состоянии бойцами Барс-11 и Царских волков. Парням удалось вытащить Storm Shadow из серой зоны Запорожского направления и доставить её в безопасную зону. Транспортировка захваченного образца заняла около двух дней. По словам Олега Царёва, бойцов участвующих в операции мало того, что не наградят, так еще и могут наказать за проведённую операцию.

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#россия #украина #сво #специальная военная операция #армия #storm shadow #министерство обороны #ракета #генерал попов #запорожский
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