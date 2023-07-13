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Ранее в сети появились слухи об отставке командующего 58-ой Общевойсковой Армии Южного Военного Округа генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак). Той самой 58-ой Армии, которая остановила украинское контрнаступление на Запорожском направлении и продолжает громить противника на своём участке по сей день. Министерство Обороны обороны ещё не дало официальных комментариев на этот счёт, но сам генерал Попов уже подтвердил свою отставку в социальных сетях.
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В своём телеграм-канале обращение Ивана Попова опубликовал депутат Андрей Гурулёв. Бывший командующий 58-ой Армии сообщил, что он был отстранён после ряда неудобных заявлений и вопросов, заданных в ходе доклада высшему руководству. В частности речь идёт об отсутствии контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, что влечёт за собой гибель наших ребят на передовой.
"Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии", - рассказал генерал-майор
По словам военачальника, руководство Министерства Обороны "состряпало" приказ, о его отстранении за один световой день. Именно так, со слов офицера, поступают с теми, кто говорит неудобную правду руководству. Генерал Попов пользуется большим уважением среди своих подчинённых и офицеров других подразделений. Также командующего поддержали и депутаты Государственной Думы, так как считают, что в настоящее время российскому руководству необходимо знать о всех проблемах на линии соприкосновения и своевременно решать их.