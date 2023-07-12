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Как стало известно, к "хорошим" результатам саммита Североатлантического Альянса добавилась ещё одна новость. Владимир Зеленский заявил, что в ходе двусторонней встречи с американскими коллегой Джо Байденом, получить конкретных сроков по поставкам ракет ATACMS с дальностью в 300 километров - не удалось. Решение до сих пор не принято.
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В целом Владимир Зеленский доволен прошедшим мероприятием. Приглашение в НАТО Украине всё также не предоставили, заявив, что Киев сможет вступить в Альянс, выполнив все необходимые условия для этого. Зеленский в свою очередь требует предоставить ему и украинскому народу конкретные условия для членства в НАТО.
Ещё в первый же день саммита генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил:
"Сейчас самая важная задача - обеспечить победу Украины, если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять", - словно предугадывая вопрос Зеленского, Столтенберг ответил на него заранее.
Из существенных достижений: Киев уже в ближайшие месяцы отправит своих пилотов на обучение управлению истребителями F-16. Хоть речи о поставках самих самолётов не было, но преодоление данного шага является обязательным для достижения целей Украины.