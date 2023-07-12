По словам президента Украины, окончательное решения по дальнобойным ракетам не принято

Как стало известно, к "хорошим" результатам саммита Североатлантического Альянса добавилась ещё одна новость. Владимир Зеленский заявил, что в ходе двусторонней встречи с американскими коллегой Джо Байденом, получить конкретных сроков по поставкам ракет ATACMS с дальностью в 300 километров - не удалось. Решение до сих пор не принято.

реклама

В целом Владимир Зеленский доволен прошедшим мероприятием. Приглашение в НАТО Украине всё также не предоставили, заявив, что Киев сможет вступить в Альянс, выполнив все необходимые условия для этого. Зеленский в свою очередь требует предоставить ему и украинскому народу конкретные условия для членства в НАТО.

Ещё в первый же день саммита генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил:

"Сейчас самая важная задача - обеспечить победу Украины, если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять", - словно предугадывая вопрос Зеленского, Столтенберг ответил на него заранее.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Из существенных достижений: Киев уже в ближайшие месяцы отправит своих пилотов на обучение управлению истребителями F-16. Хоть речи о поставках самих самолётов не было, но преодоление данного шага является обязательным для достижения целей Украины.