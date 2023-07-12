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Министерство Обороны Российской Федерации опубликовало видео, с приёмом-передачей вооружения, военной техники, боеприпасов и другого имущества Частной Военной Компании "Вагнер".
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Как сообщается, компания передала Вооружённым Силам порядка двух тысяч единиц военной техники, среди них сотни танков, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки, 20 тысяч единиц различного стрелкового оружия, 2.5 тысячи тонн боеприпасов различного калибра, начиная от патронов для стрелкового оружия и заканчивая снарядами для артиллерии и танков. На кадрах также можно увидеть огромное количество противотанковых мин.
По словам сотрудников Минобороны участвующих в передаче, часть военной техники и вооружения находится в отличном состоянии, очевидно "Музыканты" тщательно следили за всем имуществом. Всё полученное от компании "Вагнер" направится в тыловую зону Специальной Военной Операции и после необходимого обслуживания и ремонта будет передано в подразделения Министерства Обороны.