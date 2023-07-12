Вячеслав Володин поддержал предложение заместителя председателя Комитета по Молодежной Политике Владимир Исаков, сделать выставку подбитой НАТОвской техники, по подобию того, как это делали участники Прохоровского сражения 80 лет назад.
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Более того, председатель Государственной Думы предложил выставить подбитую бронетехнику противника напротив посольств тех стран, которые поставляют данную технику украинским вооруженным силам. Таким образом сгоревшие танки Leopard будут выставлены перед посольством Германии, колёсные AMX-10RC перед посольством Франции, боевые машины пехоты M2 Bradley у посольства США и так далее.
На этом фоне занимательно звучат комментарии представителя Министерства Обороны Германии Арне Коллатца по вопросу немецкого оружия на Украине.
"Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это - совершенно другие обстоятельства", - считает Арне
Пытается ли таким образом представитель Бундесвера успокоить население Германии, или действительно верит в то, что говорит - вопрос открытый.