О передаче самих истребителей речь пока не идёт

В ходе саммита Североатлантического Альянса союзники по блоку пришли к общему мнению, касательно необходимости обучения украинских пилотов. 11 стран займутся этим уже до конца лета.

реклама

Украина уже долгое время требует от союзников по НАТО современные американские истребители F-16 Fighting Falcon. Однако западные партнёры не торопятся в предоставлении Киеву авиации НАТОвского образца. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до сих пор нет никакой дорожной карты по передаче Украине истребителей F-16, никаких конкретных временных рамок, даже плана обучения пилотов не было составлено. К радости президента Незалежной, на минувшем саммите в Вильнюсе наконец удалось договориться о подготовке украинских лётчиков.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В коалицию по F-16 вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Именно эти государства начнут обучать украинцев. Однако, о поставках самолётов речи так и не было. Союзники сумели договориться только насчёт курсов подготовки, о передаче самих самолётов пока что рано говорить.