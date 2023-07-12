В ходе саммита Североатлантического Альянса союзники по блоку пришли к общему мнению, касательно необходимости обучения украинских пилотов. 11 стран займутся этим уже до конца лета.
реклама
Украина уже долгое время требует от союзников по НАТО современные американские истребители F-16 Fighting Falcon. Однако западные партнёры не торопятся в предоставлении Киеву авиации НАТОвского образца. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до сих пор нет никакой дорожной карты по передаче Украине истребителей F-16, никаких конкретных временных рамок, даже плана обучения пилотов не было составлено. К радости президента Незалежной, на минувшем саммите в Вильнюсе наконец удалось договориться о подготовке украинских лётчиков.
В коалицию по F-16 вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Именно эти государства начнут обучать украинцев. Однако, о поставках самолётов речи так и не было. Союзники сумели договориться только насчёт курсов подготовки, о передаче самих самолётов пока что рано говорить.